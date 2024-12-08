Українські військові просунулися в Курській області, — ISW

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові просунулися в Курській області. Вони захопили декілька населених пунктів біля Суджі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Просування ЗСУ в Курській області

Сили оборони України просунулися в районі "головного плацдарму" в Курській області.

Карта бойових дій у Курській області. Фото: ISW

На геолокаційний кадрах видно, що воїни просунулися в центрі Погребків. За словами аналітиків, ЗСУ, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину. Ці населені пункти розташовані біля Суджі.

"Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в південному Плеховому (на південний схід від Суджі), а також поблизу Новоіванівки (на південний схід від Коренево) і Малої Локні. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень", — йдеться у повідомленні.

Крім того, український військовий, який діє в Курській області, заявив, що окупанти розпочали другу фазу контрнаступальної операції. За словами бійців ЗСУ, загарбники атакують механізованими колонами, однак під час цих штурмів українські війська успішно знищують російську бронетехніку.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня у Курській та Ростовській областях лунали потужні вибухи. Було оголошено ракетну небезпеку.

Раніше командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що на одному з напрямків у Курській області росіяни відновили активні штурмові дії.