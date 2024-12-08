Украинские военные продвинулись в Курской области, — ISW

ВСУ захватили населенные пункты возле Суджи — карта ISW
Украинские военные продвинулись в Курской области. Они захватили несколько населенных пунктов возле Суджи.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Продвижение ВСУ в Курской области
Силы обороны Украины продвинулись в районе главного плацдарма в Курской области.
На геолокационных кадрах видно, что воины продвинулись в центре Погребков. По словам аналитиков, ВСУ, вероятно, взяли под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину. Эти населенные пункты расположены возле Суджи.
"Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в южном Плеховом (к юго-востоку от Суджи), а также вблизи Новоивановки (к юго-востоку от Коренево) и Малой Локни. Однако ISW не нашло подтверждения этим утверждениям", — говорится в сообщении.
Кроме того, украинский военный, который действует в Курской области, заявил, что оккупанты начали вторую фазу контрнаступательной операции. По словам бойцов ВСУ, захватчики атакуют механизированными колоннами, однако во время этих штурмов украинские войска успешно уничтожают российскую бронетехнику.
Напомним, в ночь на 8 декабря в Курской и Ростовской областях раздались мощные взрывы. Была объявлена ракетная опасность.
Ранее командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что на одном из направлений в Курской области россияне возобновили активные штурмовые действия.
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