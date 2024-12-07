Штурм росіян на Курщині — в "Айдарі" розповіли, чи є просування

Український військовий на позиції. Фото: ArmyInform

Росіяни знову відновили штурмові дії на одному з напрямків на Курщині. Під час атаки використовували важку техніку та багі.

Про це повідомив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у Teelgram у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зазначив військовий, швидше за все, армія РФ розраховувала на глибокий прорив українських позиції, зважаючи на погану погоду. Штурмові дії проводили за допомогою БТРів та багі. Однак, за словами Бунятова, українські пілоти ефективно працюють та знищують ворога.

"Звісно, під таким тиском просування є, але вони далекі від тої примарної реальності, яку намалювало собі їх командування", — зазначив військовий.

Пост Станіслава Бунятова про ситуацію на фронті. Фото: скриншот

На жаль, штурмові дії росіян мають негативні наслідки для української сторони. Як зазначив Бунятов, в рядах наших бійців є втрати.

Нагадаємо, боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що росіяни змінили тактику та пристосувались до несприятливих умов. Через це зимовий період більше не є перешкодою для активних наступальних дій армії РФ.

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