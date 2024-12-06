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Генерал ЗСУ пояснив чи зупинить РФ шалені втрати на фронті

6 грудня 2024 14:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
Генерал Ігор Романенко відповів чи зупинять Росію колосальні втрати на фронті
Російські військові на тренуваннях. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська зазнають великих втрат у боях на фронті проти Збройних сил України. Попри це, вони не припиняють свій наступ і навіть здатні його продовжувати далі.

Про це розповів генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю Oboz.ua.

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Російська армія не припиняє наступ вже понад рік. Ігор Романенко пояснив, що вони зазнають шалених втрат, але це їх не зупиняє. Мовляв, перевага бойового потенціалу це не лише про кількість військ, а й в озброєннях, техніці, боєприпасах.

"Тому, попри величезні втрати у живій силі, потенціалу російської армії за сукупністю всіх сил і засобів достатньо для того, щоб вони проводили наступальні дії", — сказав Романенко. 

Також він навів для прикладу слова колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який на початку 2023 року був переконаний, що великі втрати змусять Росію відмовитися від своїх амбіцій. 

"Ми бачимо, що вони тоді не відмовилися, і зараз не відмовляються. Вони багато в чому відновлюються, "купують" своїх громадян, організовують контрактну армію. І ці фактори треба мати на увазі", — пояснив генерал-лейтенант.

Тим часом Україні потрібно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс та розраховувати на техніку, боєприпаси та озброєння від союзників. Також гострим залишається питання мобілізації та поповнення бригад й резервів. 

Нагадаємо, аналітики Інституту дослідження війни проаналізували втрати росіян на фронті впродовж листопада 2024 року. Також Ігор Романенко розповів чи буде в Україні власна балістична зброя

ЗСУ окупанти ситуація на фронті втрати окупантів наступ російські військові

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