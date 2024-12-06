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Генерал ВСУ объяснил, остановят ли РФ безумные потери на фронте

6 декабря 2024 14:27
Анастасия Постоенко - Редактор
Генерал Игорь Романенко ответил, остановят ли Россию колоссальные потери на фронте
Российские военные на тренировках. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска несут большие потери в боях на фронте против Вооруженных сил Украины. Несмотря на это, они не прекращают свое наступление и даже способны его продолжать дальше.

Об этом рассказал генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко в интервью Oboz.ua.

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Российская армия не прекращает наступление уже более года. Игорь Романенко объяснил, что они терпят безумные потери, но это их не останавливает.

"Поэтому, несмотря на огромные потери в живой силе, потенциала российской армии по совокупности всех сил и средств достаточно для того, чтобы они проводили наступательные действия", — сказал Романенко.

Также он привел в пример слова бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в начале 2023 года был убежден, что большие потери заставят Россию отказаться от своих амбиций.

"Мы видим, что они тогда не отказались, и сейчас не отказываются. Они во многом восстанавливаются, покупают своих граждан, организуют контрактную армию. И эти факторы надо иметь в виду", — пояснил генерал-лейтенант.

Между тем, Украине нужно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и рассчитывать на технику, боеприпасы и вооружение от союзников. Также острым остается вопрос мобилизации и пополнения бригад и резервов.

Напомним, аналитики Института исследования войны проанализировали потери россиян на фронте в течение ноября 2024 года. Также Игорь Романенко рассказал, будет ли в Украине собственное баллистическое оружие

ВСУ оккупанты ситуация на фронте потери оккупантов наступление русские солдаты

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