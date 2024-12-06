Генерал Игорь Романенко ответил, остановят ли Россию колоссальные потери на фронте

Российские военные на тренировках. Фото: росСМИ

Российские войска несут большие потери в боях на фронте против Вооруженных сил Украины. Несмотря на это, они не прекращают свое наступление и даже способны его продолжать дальше.

Об этом рассказал генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко в интервью Oboz.ua.

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Россияне терпят большие потери на фронте

Российская армия не прекращает наступление уже более года. Игорь Романенко объяснил, что они терпят безумные потери, но это их не останавливает.

"Поэтому, несмотря на огромные потери в живой силе, потенциала российской армии по совокупности всех сил и средств достаточно для того, чтобы они проводили наступательные действия", — сказал Романенко.

Также он привел в пример слова бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в начале 2023 года был убежден, что большие потери заставят Россию отказаться от своих амбиций.

"Мы видим, что они тогда не отказались, и сейчас не отказываются. Они во многом восстанавливаются, покупают своих граждан, организуют контрактную армию. И эти факторы надо иметь в виду", — пояснил генерал-лейтенант.

Между тем, Украине нужно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и рассчитывать на технику, боеприпасы и вооружение от союзников. Также острым остается вопрос мобилизации и пополнения бригад и резервов.

Напомним, аналитики Института исследования войны проанализировали потери россиян на фронте в течение ноября 2024 года. Также Игорь Романенко рассказал, будет ли в Украине собственное баллистическое оружие.