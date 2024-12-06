Чи може Україна створити аналог ракети "Орєшнік"

Балістична ракета. Ілюстративне фото: РНБО

Російські війська застосували проти України нову балістичну ракету "Орєшнік". Водночас в нас давно планували створити власне балістичне озброєння.

Про це розповів ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Він зазначив, що під час перебування на посаді заступника начальника Генштабу вів проєкт балістичної ракети "Сапсан".

"На конкурсі Саудівська Аравія обрала саме наш "Сапсан" порівняно з російським "Іскандером" та китайським комплексом", — сказав Романенко.

Відомо, що у 2016 році Саудівська Аравія вела переговори з Україною щодо закупівлі "Сапсанів", а у 2021 році було заявлено про їхню готовність на 80%.

Однак Росія робила все можливе, аби зірвати українське виробництво, зокрема, ставила своїх агентів на ключові посади в Міноборони, СБУ тощо.

За словами генерала, наразі реалізація цієї програми відновлена у вигляді проєкту "Грім-2". Водночас існує низка інших ракетних програм, але їх реалізують в дуже важких умовах.

"Такі проєкти вимагають часу. Лише невелика кількість країн світу мають у своєму розпорядженні ракетні технології і можуть виконувати такі завдання", — зазначив Романенко.

Подібну до "Орєшніка" ракету Україна навряд чи зможе отримати у 2025 році. Але, на його думку, кілька типів нових ракетних комплексів буде.

Нагадаємо, ракета "Паляниця" вийшла у серійне виробництво. Її використання можна не узгоджувати із західними партнерами.

А голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що українське виробництво вже створює далекобійні безпілотники, які можуть летіти до 1800 кілометрів.