Может ли Украина создать аналог ракеты "Орешник"

Генерал ответил, будет ли Украина создавать свою баллистику
Российские войска применили против Украины новую баллистическую ракету "Орешник". В то же время у нас давно планировали создать собственное баллистическое вооружение.
Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.
Украинское баллистическое оружие
Он отметил, что во время пребывания на должности заместителя начальника Генштаба вел проект баллистической ракеты "Сапсан".
"На конкурсе Саудовская Аравия выбрала именно наш "Сапсан" по сравнению с российским "Искандером" и китайским комплексом", — сказал Романенко.
Известно, что в 2016 году Саудовская Аравия вела переговоры с Украиной по закупке "Сапсанов", а в 2021 году было заявлено об их готовности на 80%.
Однако Россия делала все возможное, чтобы сорвать украинское производство, в частности, ставила своих агентов на ключевые должности в Минобороны, СБУ и т.д.
По словам генерала, реализация этой программы возобновлена в виде проекта "Грім-2". В то же время, существует ряд других ракетных программ, но их реализуют в очень тяжелых условиях.
"Такие проекты требуют времени. Лишь небольшое количество стран мира располагают ракетными технологиями и могут выполнять такие задачи", — отметил Романенко.
Подобную "Орешнику" ракету Украина вряд ли сможет получить в 2025 году. Но, по его мнению, несколько типов новейших ракетных комплексов будет.
Напомним, ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Ее использование можно не согласовывать с западными партнерами.
Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что украинское производство уже создает дальнобойные беспилотники, которые могут лететь до 1800 километров.
Читайте Новини.LIVE!