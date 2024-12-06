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Генерал ответил, будет ли Украина создавать свою баллистику

6 декабря 2024 14:07
Евгения Брюховецкая - редактор
Может ли Украина создать аналог ракеты "Орешник"
Баллистическая ракета. Иллюстративное фото: СНБО
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска применили против Украины новую баллистическую ракету "Орешник". В то же время у нас давно планировали создать собственное баллистическое вооружение.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

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Он отметил, что во время пребывания на должности заместителя начальника Генштаба вел проект баллистической ракеты "Сапсан".

"На конкурсе Саудовская Аравия выбрала именно наш "Сапсан" по сравнению с российским "Искандером" и китайским комплексом", — сказал Романенко.

Известно, что в 2016 году Саудовская Аравия вела переговоры с Украиной по закупке "Сапсанов", а в 2021 году было заявлено об их готовности на 80%.

Однако Россия делала все возможное, чтобы сорвать украинское производство, в частности, ставила своих агентов на ключевые должности в Минобороны, СБУ и т.д.

По словам генерала, реализация этой программы возобновлена в виде проекта "Грім-2". В то же время, существует ряд других ракетных программ, но их реализуют в очень тяжелых условиях.

"Такие проекты требуют времени. Лишь небольшое количество стран мира располагают ракетными технологиями и могут выполнять такие задачи", — отметил Романенко.

Подобную "Орешнику" ракету Украина вряд ли сможет получить в 2025 году. Но, по его мнению, несколько типов новейших ракетных комплексов будет.

Напомним, ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Ее использование можно не согласовывать с западными партнерами.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что украинское производство уже создает дальнобойные беспилотники, которые могут лететь до 1800 километров.

оружие ракеты война в Украине производство балистическая атака

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