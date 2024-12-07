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РФ начала штурмовые действия на Курщине — есть ли продвижение

7 декабря 2024 13:46
Ольга Антоновская - редактор
Штурм россиян на Курщине — в "Айдаре" рассказали, есть ли продвижение
Украинский военный на позиции. Фото: ArmyInform
Ольга Антоновская - редактор

Россияне снова возобновили штурмовые действия на одном из направлений Курщины. Во время атаки использовали тяжелую технику и баги.

Об этом сообщил командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов в Teelgram в пятницу, 6 декабря.

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Как отметил военный, скорее всего армия РФ рассчитывала на глубокий прорыв украинских позиций, учитывая плохую погоду. Штурмовые действия проводили с помощью БТРов и багов. Однако, по словам Бунятова, украинские пилоты эффективно работают и уничтожают врага.

"Конечно, под таким давлением продвижения есть, но они далеки от призрачной реальности, которую нарисовало себе их командование", — отметил военный.

Штурм россиян в Курской области
Пост Станислава Бунятова о ситуации на фронте Фото: скриншот

К сожалению, штурмовые действия россиян имеют негативные последствия для украинской стороны. Как отметил Бунятов, в рядах наших бойцов есть потери.

Напомним, боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что россияне изменили тактику и приспособились к неблагоприятным условиям. Поэтому зимний период больше не является препятствием для активных наступательных действий армии РФ.

Украинские операторы дронов впервые поразили северокорейский противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4. Это произошло в Харьковской области.

российские войска ВСУ війна ситуация на фронте Курская область

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