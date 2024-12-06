Наступ росіян — в ЗСУ пояснили, чому холоди не завадили ворогу

Військові РФ. Фото: росЗМІ

Росіяни змінили тактику та пристосувались до несприятливих умов. Через це зимовий період більше не є перешкодою для активних наступальних дій армії РФ.

Про це заявив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі "24 Каналу" у п'ятницю, 6 грудня.

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Як зазначив військовий, раніше росіянам не вдавалося проводити активні штурмові дії в період зимових морозів. Однак зараз все змінилося.

"Всі адаптувалися максимально. Можливо, коли буде 28 градусів морозу, умовно, дрони вже не політають, як могли. Але ніяких критичних змін не відбувається, і не можна сказати, що взимку росіяни стишать атаки. За ці роки ворог зумів нівелювати чинники, які впливали на них", — зазначив Ієвлєв.

Військовий ЗСУ Євген Ієвлєв. Фото: скриншот

Він наголосив, що ворог вчиться і пристосовується до умов. Наразі ж росіяни активізували диверсійно-розвідувальні дії, зокрема в посадках, розповів боєць ЗСУ. Це пояснено тим, що кольори ландшафту змінилися, а з тепловізором легше виявити скупчення живої сили.

Нагадаємо, росіяни не припиняють штурмів на Лиманському та Вовчанському напрямках. В ДПСУ розповіли, чи має ворог успіхи.

Операція Збройних сил України в Курській області значно вплинула на хід бойових дій загалом. Росія змушена підтягувати туди бійців з резервів безпосередньо з фронту.