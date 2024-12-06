Військові ЗСУ пояснили чим важлива Курська операція

Військові ЗСУ у Курській області. Фото: скриншот

Операція Збройних сил України в Курській області значно вплинула на хід бойових дій загалом. Росія змушена підтягувати туди бійців з резервів безпосередньо з фронту.

Про це розповіли військові у документальному фільмі ТСН про операцію у Курській області.

Читайте також:

Яке значення має операція ЗСУ у Курській області для фронту

Військові розповіли, що операція Збройниз сил України в Курській області дозволила перехопити ініцівативу у свої руки.

"Кожна наша праця має свій початок і кінець, мету. мету на цей час ми досягли і тепер завдання втримати це досягнення для того, щоб результати цієї операції пішли на користь держави, як в політичному, так і в оперативному значенні. Ми змінили правила гри — противник продовжує стягувати війська туди. Резервів значних у нього нема, тому доводиться перетягувати резерви з інших напрямків. Багато своїх полонених хлопців звільнили, забрали територію", — пояснив один з військових.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський своєю чергою заявив, що керівники збройних сил інших країн позитивно оцінили дії українських військ в Курській області.

"Вони розуміють, що цей був це фактично єдиний вірний шлях асиметрії дій, який дозволив нам якось все збалансувати", — сказав Сирський.

Також у документальному фільмі детально розповіли про те, як тривала підготовка до операції у Курській області.

Також нагадаємо, що в Курській області помітили північнокорейських військових — чим вони там займаються.