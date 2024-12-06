Як тривала підготовка особового складу ЗСУ до наступу на Курщині

Українські військові. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України 6 серпня розпочали наступальну операцію в Курській області Росії. Було докладено велику кількість зусиль для виконання операції.

Про це йдеться в документальному фільмі ТСН.

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Курська наступальна операція

Командир 82-ї ОДШБ Дмитро Волошин зазначив, що було докладено значних зусиль для виконання саме цієї операції. Так, велика кількість особового складу пройшла через навчальні центри ЗСУ: там і сухопутні, і десантно-штурмові війська.

"І ми зробили акцент на колективній підготовці: на веденні рейдових дій, на веденні наступальних штурмових дій, на зайнятті районів та рубежів. І я скажу, більший акцент зробили на командирів рот", — зауважив він.

А командир 80-ї ОДШБ Павло Розлач розповів, що не можна отак прийти та піти в атаку. Спочатку треба провести певні заходи: виставлення системи розвідки, спостереження, стартові позиції БпЛА та вогневі, маскування.

За словами Головнокомандувача Олександра Сирського, ЗСУ прораховували різні варіанти розвитку подій.

"У нас була і мінімальна, і максимальна задача. І звичайно ми врахували досвід ведення Харківської операції і це не перебільшення. І місцевість була доволі схожа", — додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам до 20 січня вибити українські сили з Курської області. Наразі захисники відбивають усі ворожі атаки на цій ділянці.

Крім того, Путін призначив тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області.