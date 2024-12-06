Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению arrow

Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

6 декабря 2024 12:22
Евгения Брюховецкая - редактор
Как продолжалась подготовка личного состава ВСУ к наступлению на Курщине
Украинские военные. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Вооруженные силы Украины 6 августа приступили к наступательной операции в Курской области России. Было приложено большое количество усилий для выполнения операции.

Об этом говорится в документальном фильме ТСН.

Читайте также:

Курская наступательная операция

Командир 82-й ОДШБ Дмитрий Волошин отметил, что были приложены значительные усилия для выполнения именно этой операции. Так, большое количество личного состава прошло через учебные центры ВСУ: там и сухопутные, и десантно-штурмовые войска.

"И мы сделали акцент на коллективной подготовке: на ведении рейдовых действий, на ведении наступательных штурмовых действий, на занятии районов и рубежей. И я скажу, больший акцент сделали на командиров рот", — отметил он.

А командир 80-й ОДШБ Павел Розлач рассказал, что нельзя так просто прийти и пойти в атаку. Сначала нужно провести определенные мероприятия: выставление системы разведки, наблюдение, стартовые позиции БпЛА и огневые, маскировка.

По словам Главнокомандующего Александра Сырского, ВСУ просчитывали разные варианты развития событий.

"У нас была и минимальная, и максимальная задача. И, конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции и это не преувеличение. И местность была достаточно похожа", — добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам до 20 января выбить украинские силы из Курской области. Пока защитники отбивают все вражеские атаки на этом участке.

Кроме того, Путин назначил временного исполняющего обязанности губернатора Курской области.

ВСУ война в Украине Александр Сырский военная подготовка Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

11:30 Минобороны назвало, когда у Резерв+ появятся направления на ВВК

11:29 Они наш голос памяти — в Одессе почтили героев, фото

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие