Украинские военные. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины 6 августа приступили к наступательной операции в Курской области России. Было приложено большое количество усилий для выполнения операции.

Об этом говорится в документальном фильме ТСН.

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Курская наступательная операция

Командир 82-й ОДШБ Дмитрий Волошин отметил, что были приложены значительные усилия для выполнения именно этой операции. Так, большое количество личного состава прошло через учебные центры ВСУ: там и сухопутные, и десантно-штурмовые войска.

"И мы сделали акцент на коллективной подготовке: на ведении рейдовых действий, на ведении наступательных штурмовых действий, на занятии районов и рубежей. И я скажу, больший акцент сделали на командиров рот", — отметил он.

А командир 80-й ОДШБ Павел Розлач рассказал, что нельзя так просто прийти и пойти в атаку. Сначала нужно провести определенные мероприятия: выставление системы разведки, наблюдение, стартовые позиции БпЛА и огневые, маскировка.

По словам Главнокомандующего Александра Сырского, ВСУ просчитывали разные варианты развития событий.

"У нас была и минимальная, и максимальная задача. И, конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции и это не преувеличение. И местность была достаточно похожа", — добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам до 20 января выбить украинские силы из Курской области. Пока защитники отбивают все вражеские атаки на этом участке.

Кроме того, Путин назначил временного исполняющего обязанности губернатора Курской области.