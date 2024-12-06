Военные ВСУ объяснили чем важна Курская операция

Военные ВСУ в Курской области. Фото: скриншот

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области оказала значительное влияние на ход боевых действий в целом. Россия вынуждена подтягивать туда бойцов из резервов прямо с фронта.

Об этом рассказали военные в документальном фильме ТСН об операции в Курской области.

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Военные рассказали, что операция Вооруженных Сил Украины в Курской области позволила перехватить инициативу в свои руки.

"Каждый наш труд имеет свое начало и конец, цель. цель к настоящему времени мы достигли и теперь задача удержать это достижение для того, чтобы результаты этой операции пошли на пользу государства, как в политическом, так и в оперативном значении. Мы изменили правила игры — противник продолжает стягивать войска туда. Резервов значительных у него нет, поэтому приходится перетаскивать резервы из других направлений. уволили, забрали территорию", — объяснил один из военных.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свою очередь заявил, что руководители вооруженных сил других стран положительно оценили действия украинских войск в Курской области.

"Они понимают, что это был фактически единственный верный путь асимметрии действий, который позволил нам как-то все сбалансировать", — сказал Сырский.

Также в документальном фильме подробно рассказали о том, как продолжалась подготовка к операции в Курской области.

Также напомним, что в Курской области заметили северокорейских военных , чем они там занимаются.