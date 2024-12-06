Наступление россиян — в ВСУ объяснили, почему холода не помешали врагу

Военные РФ. Фото: росСМИ

Россияне изменили тактику и приспособились к неблагоприятным условиям, поэтому зимний период больше не является препятствием для активных наступательных действий армии РФ.

Об этом заявил боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире "24 Канала" в пятницу, 6 декабря.

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Как отметил военный, ранее россиянам не удавалось проводить активные штурмовые действия в период зимних морозов. Однако сейчас все изменилось.

"Все адаптировались максимально. Возможно, когда будет 28 градусов мороза, условно, дроны уже не полетают, как могли. Но никаких критических изменений не происходит и нельзя сказать, что зимой россияне подавляют атаки. За эти годы враг сумел нивелировать влияющие факторы на них", — отметил Иевлев.

Военный ВСУ Евгений Иевлев Фото: скриншот

Он подчеркнул, что враг учится и приспосабливается к условиям. В настоящее время россияне активизировали диверсионно-разведывательные действия, в частности, в посадках, рассказал боец ВСУ.

Напомним, россияне не прекращают штурмов на Лиманском и Волчанском направлениях. В ГПСУ рассказали, имеет ли враг успехи.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области оказала значительное влияние на ход боевых действий в целом. Россия вынуждена подтягивать туда бойцов из резервов прямо с фронта.