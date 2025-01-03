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Загроза для Москви — що відомо про українську ракету "Трембіта"

3 січня 2025 12:54
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Українська ракета "Трембіта" може досягти Москви
Ракета "Трембіта". Фото: РБК-Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

За три тижні до вступу на посаду новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа адміністрація Джо Байдена поспішає поставити Україні якомога більше зброї, оскільки є ризик, що Трамп або скоротить, або ж скасує допомогу нашій державі. У цьому контексті набуває значення розробка Україною власної зброї, зокрема ракет "Трембіта".

Про це пише The Telegraph.

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Українська далекобійна ракета "Трембіта"

Нова українська крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом її прагнення до автономності вогневої потужності. Ризикуючи втратити військову підтримку від США, зокрема і далекобійні ракети ATACMS, Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності. І на сьогодні таких розробок вже багато.

Станом на сьогодні українська фірма ПАРС, яка створює "Трембіту", працює над її модернізацією, щоб ракета могла долетіти до Москви, яка розташована за 640 кілометрів від українського кордону.

Зазначається, що ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, коштуватиме понад 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. ATACMS коштує понад 1 мільйон доларів.

Видання зазначає, що невелика кількість крилатих ракет ATACMS і Storm Shadow/SCALP-EG, які Україна отримала від США, Великої Британії та Франції, недостатня для інтенсивної кампанії глибоких ударів.

Чим відрізняється "Трембіта"

"Трембіта" — це не аналог ATACMS, Storm Shadow чи SCALP-EG. Їй не вистачає корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох.

Заміна менших, менш точних українських боєприпасів більшими, більш точними іноземними боєприпасами змусила б українців переглянути, які цілі вони можуть вражати і наскільки ефективно. Велика кількість "Трембіт" може бути ефективно застосована проти розгалуженого фабричного комплексу. Своєю чергою вони будуть менш корисними проти підземних командних бункерів, на які українці націлили свої Storm Shadow.

Автор статті наголошує, що більше покладаючись на власну зброю, українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого вибору цілей. З усім тим це не скасовує того факту, що удари по території Росії продовжаться.

Раніше ми писали, що Україна напрацьовує можливість серійного виробництва далекобійної ракети "Трембіта", яка здатна вражати цілі дальністю до 200 кілометрів. Крім того, ця ракета не є дорогою у виробництві.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні презентували дрон-ракету "Пекло".

Україна Москва ракети війна в Україні ракетний удар

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