Украинская ракета "Трембита" может достичь Москвы

Ракета "Трембита". Фото: РБК-Украина

За три недели до вступления в должность новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа администрация Джо Байдена спешит поставить Украине как можно больше оружия, поскольку есть риск, что Трамп либо сократит, либо же отменит помощь нашему государству. В этом контексте приобретает значение разработка Украиной собственного оружия, в частности ракет "Трембита".

Об этом пишет The Telegraph.

Читайте также:

Украинская дальнобойная ракета "Трембита"

Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. Рискуя потерять военную поддержку от США, в частности и дальнобойные ракеты ATACMS, Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности. И на сегодняшний день таки разработок уже много.

По состоянию на сегодня украинская фирма ПАРС, которая создает "Трембиту", работает над ее модернизацией, чтобы ракета могла долететь до Москвы, которая находится в 640 километрах от украинской границы.

Отмечается, что эта версия, которая должна быть готова примерно через год, будет стоить более 10 000 долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. ATACMS стоит более 1 миллиона долларов.

Издание отмечает, что небольшое количество крылатых ракет ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, которые Украина получила от США, Великобритании и Франции, недостаточно для интенсивной кампании глубоких ударов.

Чем отличается "Трембита"

"Трембита" — это не аналог ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. Ей не хватает полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех.

Замена меньших, менее точных украинских боеприпасов более крупными, более точными иностранными боеприпасами заставила бы украинцев пересмотреть, какие цели они могут поражать и насколько эффективно. Большое количество "Трембит" могут быть эффективно применены против разветвленного фабричного комплекса. В свою очередь, они будут менее полезными против подземных командных бункеров, на которые украинцы нацелили свои Storm Shadow.

Автор статьи подчеркивает, что больше полагаясь на собственное оружие, украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому выбору целей. Тем не менее это не отменяет того факта, что удары по территории России продолжатся.

Ранее мы писали, что Украина нарабатывает возможность серийного производства дальнобойной ракеты "Трембита", которая способна поражать цели дальностью до 200 километров. Кроме того, эта ракета не является дорогой в производстве.

Напомним, в начале декабря в Украине презентовали дрон-ракету "Пекло".