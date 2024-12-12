Білий дім відповів на критику Трампа щодо ударів ЗСУ по Росії

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Leah Millis

Чинна адміністрація президента США Джо Байдена продовжує активно підтримувати Україну. Зокрема дозволяючи застосовувати ракетні системи великої дальності по військових цілях на території Росії.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі у відповідь на критику з боку Дональда Трампа, передає Укрінформ.

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Кірбі наголосив, що головною метою адміністрації Байдена є надання Україні всіх необхідних спроможностей для захисту й успішного протистояння російській агресії.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна була в найкращій з можливих позицій, як на полі бою, так і за столом переговорів", — підкреслив він.

За його словами, ця політика включає постійне постачання озброєння та військової техніки. А такожж дозвіл на застосування Україною ракетних систем великої дальності по військових об’єктах у Росії.

За словами Кірбі, мета такої допомоги полягає в тому, щоб Президент України Володимир Зеленський мав найбільший важіль впливу в разі початку переговорів про завершення війни.

Кірбі утримався від безпосереднього обговорення критики Дональда Трампа, підкресливши лише, що адміністрація Байдена послідовно дотримується курсу підтримки України.

Нагадаємо, президент Зеленський наголосив, що українці покладають значні надії на американського лідера Дональда Трампа, який обіцяє покласти край агресивній війні Росії проти України.

Раніше ми писали, що вирішення ситуації, що склалася навколо російсько-української війни, стане головним пріоритетом новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Він зазначив, що діяти планує швидко.