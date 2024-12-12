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Байден схвалив черговий пакет військової допомоги Україні

12 грудня 2024 22:33
Катерина Османська - Редактор
Військова допомога Україні - США схвалили черговий пакет
Президент США Джо Байден. Фото: АР
Катерина Османська - Редактор

Президент США Джо Байден у четвер, 12 грудня, затвердив новий пакет військової допомоги для України. Це вже 72-й пакет допомоги, який США передають Україні за процедурою скорочень — тобто техніка та озброєння надаються безпосередньо зі складів американської армії.  

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

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Що входить до пакету допомоги

До чергового пакету увійшли:  

  • Засоби протиповітряної оборони (ППО): для посилення захисту від ракетних та дронових атак.  
  • Артилерія: нові боєприпаси та системи підтримки.  
  • Безпілотники: для розвідки та бойових завдань.  
  • Броньовані машини: для мобільності та захисту військових.  

Допомога США Україні

7 грудня 2024 року Міністерство оборони США повідомило про виділення майже мільярда доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це фінансування передбачає замовлення зброї безпосередньо у виробників.  

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пообіцяв передачу сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки до середини січня 2025 року.  

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що США готові повністю використати фінансування для України, схвалене Конгресом.  

Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні до завершення роботи чинної адміністрації.  

"Ми будемо надавати додаткові пакети аж до завершення роботи цієї адміністрації", — заявив представник Білого дому.  

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. Партія, яка надійшла, вже активно працює над захистом неба України.

А Канада заборонила ще 324 різновиди вогнепальної зброї. Натомість влада запропонувала подарувати вилучене Україні, аби допомогти їй у війні.

Джо Байден США військова допомога гуманітарна допомога війна в Україні

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