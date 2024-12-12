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Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине

12 декабря 2024 22:33
Катерина Османская - Редактор
Военная помощь Украине – США одобрили очередной пакет
Президент США Джо Байден. Фото: АР
Катерина Османская - Редактор

Президент США Джо Байден в четверг, 12 декабря, утвердил новый пакет военной помощи для Украины. Это уже 72 пакет помощи, который США передают Украине по процедуре сокращений — то есть техника и вооружение предоставляются непосредственно из составов американской армии.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, сообщает Укринформ.

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В очередной пакет вошли:

  • Средства противовоздушной обороны: для усиления защиты от ракетных и дроновых атак.
  • Артиллерия: новые боеприпасы и системы поддержки.
  • Беспилотники: для разведки и боевых задач.
  • Бронированные машины: для мобильности и защиты военных.

Помощь США Украине

7 декабря 2024 года Министерство обороны США сообщило о выделении почти миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это финансирование предусматривает заказ оружия непосредственно у производителей.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пообещал передачу сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники к середине января 2025 года.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил, что США готовы полностью использовать финансирование для Украины, одобренное Конгрессом.

Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать военную помощь Украине до завершения работы действующей администрации.

"Мы будем предоставлять дополнительные пакеты вплоть до завершения работы этой администрации", — заявил представитель Белого дома.

Ранее мы сообщали, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании. Партия, которая поступила, уже активно работает над защитой неба Украины.

А Канада запретила еще 324 разновидности огнестрельного оружия. В то же время власти предложили подарить изъятое Украине, чтобы помочь ей в войне.

Джо Байден США военная помощь гуманитарная помощь война в Украине

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