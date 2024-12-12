Белый дом ответил на критику Трампа по ударам ВСУ по России

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS/Leah Millis

Действующая администрация президента США Джо Байден продолжает активно поддерживать Украину. В частности, позволяя применять ракетные системы большой дальности по военным целям на территории России.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби в ответ на критику со стороны Дональда Трампа, передает Укринформ.

Читайте также:

Политика поддержки США

Кирби подчеркнул, что главной целью администрации Байдена является предоставление Украине всех необходимых возможностей по защите и успешному противостоянию российской агрессии.

"Мы делаем все возможное, чтобы Украина была в лучшей из возможных позиций как на поле боя, так и за столом переговоров", — подчеркнул он.

По его словам, эта политика включает постоянную поставку вооружения и военной техники. А также разрешение на применение Украиной ракетных систем большой дальности по военным объектам в России.

По словам Кирби, цель такой помощи состоит в том, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский имел наибольший рычаг влияния при начале переговоров о завершении войны.

Кирби воздержался от непосредственного обсуждения критики Дональда Трампа, подчеркнув лишь, что администрация Байдена последовательно придерживается курса поддержки Украины.

Напомним, президент Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают значительные надежды на американского лидера Дональда Трампа, который обещает положить конец агрессивной войне России против Украины.

Ранее мы писали, что разрешение ситуации, сложившейся вокруг российско-украинской войны, станет главным приоритетом новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Он отметил, что действовать планирует быстро.