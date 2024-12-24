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Україна готується до серійного виробництва ракети "Трембіта"

24 грудня 2024 12:41
Анастасія Постоєнко - Редактор
Україна розробляє дешеву ракету Трембіта для ЗСУ
Ракета "Трембіта". Фото: Сергій Бірюков
Анастасія Постоєнко - Редактор

Україна напрацьовує можливість серійного виробництва далекобійної ракети "Трембіта", яка здатна вражати цілі дальністю до 200 кілометрів. Крім того, ця ракета не є дорогою у виробництві.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі "Radio NV".

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Виробництво ракети "Трембіта"

За словами Світана, Україна давно мала б розпочати виробництво таких ракет, як "Трембіта".  Він додав, що головними перевагами цієї ракети є її простота, дешевизна та можливість масштабного виробництва.

"Ця ракета дозволяє виробляти до 100 одиниць на тиждень завдяки простому імпульсному двигуну, який використовується вже близько 100 років. Вона підходить для виконання бойових задач, зокрема в режимі камікадзе. Гучний звук двигуна також має психологічний ефект", – наголосив Світан.

Він підкреслив, що дальність польоту "Трембіти" у 200 кілометрів є достатньою для ураження важливих цілей, таких як аеродроми чи військова техніка, зокрема у Міллерово. Боєголовка ракети вагою 20-30 кілограмів здатна завдати значних пошкоджень наземним об'єктам.

Що відомо про ракету "Трембіта"

Як повідомляв The Economist, Україна вже півтора року працює над створенням ракети "Трембіта". Вона здатна летіти на відстань до 200 км зі швидкістю до 400 км/год. Планується запустити ракету у серійне виробництво після завершення польових випробувань.

ЗМІ припускають, що приблизна вартість ракети з приманкою становить 3 000 доларів, а комплект із 20-30-кілограмовою боєголовкою – 15 000 доларів. 

Нагадаємо, на початку грудня в Україні презентували дрон-ракету "Пекло". Також раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна запустила серійне виробництво ракети "Паляниця". 

зброя оборонна сфера військова техніка ракета ракета "Трембіта"

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