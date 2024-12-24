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Украина готовится к серийному производству ракеты "Трембита"

24 декабря 2024 12:41
Анастасия Постоенко - Редактор
Украина разрабатывает дешевую ракету Трембита для ВСУ
Ракета "Трембита". Фото: Сергей Бирюков
Анастасия Постоенко - Редактор

Украина нарабатывает возможность серийного производства дальнобойной ракеты "Трембита", способной поражать цели дальностью до 200 километров. Кроме того, эта ракета не дорога в производстве.

Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "Radio NV" .

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Производство ракеты "Трембита"

По словам Свитана, Украина давно должна начать производство таких ракет, как "Трембита". Он добавил, что главными преимуществами этой ракеты есть ее простота, дешевизна и возможность масштабного производства.

"Эта ракета позволяет производить до 100 единиц в неделю благодаря простому импульсному двигателю, который используется уже около 100 лет. Она подходит для выполнения боевых задач, в частности в режиме камикадзе. Громкий звук двигателя также оказывает психологический эффект", — подчеркнул Свитан.

Он подчеркнул, что дальность полета "Трембиты" в 200 километров достаточно для поражения важных целей, таких как аэродромы или военная техника, в частности в Миллерово. Боеголовка ракеты весом 20-30 килограммов способна нанести значительные повреждения наземным объектам.

Что известно о ракете "Трембита"

Как сообщал The Economist, Украина уже полтора года работает над созданием ракеты "Трембита". Она способна лететь на расстояние до 200 км со скоростью до 400 км/ч. Планируется запустить ракету в серийное производство по завершении полевых испытаний.

СМИ предполагают, что приблизительная стоимость ракеты с приманкой составляет 3 000 долларов, а комплект с 20-30-килограммовой боеголовкой – 15 000 долларов.

Напомним, в начале декабря в Украине презентовали дрон-ракету "Пекло". Также ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина запустила серийное производство ракеты "Паляниця".

оружие оборонная сфера военная техника ракета ракета "Трембіта"

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