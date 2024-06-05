Чому заброньованих працівників оборонних підприємств можуть мобілізувати

Мобілізація військовозобов'язаних українців. Фото: znaj.ua

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що заброньованих чоловіків, які працюють на оборонних підприємствах можуть мобілізувати. За його словами, це пов'язано з прогалинами влади.

Про це Сергій Згурець розповів в ефірі Еспресо у вівторок, 4 червня.

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Проблема в бронюванні працівників оборонного комплексу

"Насправді зараз підприємства, які виконують державне оборонне замовлення, мають стовідсоткове бронювання свого персоналу, навіть ті компанії, які розробляють зразки, які ще не прийняті на озброєння, через контакти з Brave1, що є майданчиком для ініціації створення нових зразків озброєння, вони так само можуть бронюватися для завершення своїх розробок", — зазначив експерт.

Перед зверненням оборонних підприємств до Кабміну у зв'язку з мобілізацією робітників, Згурець розмовляв із керівництвом Технологічних сил України, що об'єднують провідні підприємства з виготовлення безпілотної та роботизованої техніки.

"Бронювання працює, але коли люди, які досягають 20-річного віку, йдуть на оновлення даних або змінюють військово-облікові спеціальності, які зараз змінюються Генштабом, то фактично у цей період їх можуть мобілізувати, ігноруючи ситуацію, що вони є працівниками оборонно-промислових підприємств. Тобто як вікно можливостей для ТЦК, яким ці структури користуються", — розповів Згурець.

За його словами, наразі звернення до влади спрямовані на те, щоб прибрати це вікно можливостей і бронювати працівників відповідно до потреб ЗСУ.

Експерт вказав на часовий проміжок у цій ситуації, зазначивши, що заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пообіцяла впровадження електронного бронювання у застосунку "Резерв+", однак це займе два тижні.

Кого можуть забронювати від мобілізації

Нагадаємо, що відомі критерії бронювання від мобілізації для критично важливих підприємств. Їх визначають Мінстратегпром та Мінцифри.

Також Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Таким чином без обмежень можна бронювати працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та ІТ-сфери.

Додамо, що, крім того, Кабмін хоче забронювати від військової служби усіх поліцейських та рятувальників