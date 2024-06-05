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Забронированных работников оборонных предприятий могут мобилизовать — с чем это связано

5 июня 2024 07:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почему забронированных работников оборонных предприятий могут мобилизовать
Мобилизация военнообязанных украинцев. Фото: znaj.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что забронированных мужчин, работающих на оборонных предприятиях, могут мобилизовать. По его словам, это связано с пробелами власти.

Об этом Сергей Згурец рассказал в эфире Эспрессо во вторник, 4 июня.

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Проблема в бронировании работников оборонного комплекса

"На самом деле сейчас предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ, имеют стопроцентное бронирование своего персонала, даже те компании, которые разрабатывают образцы, которые еще не приняты на вооружение, через контакты с Brave1, являющейся площадкой для инициации создания новых образцов вооружения, они так же могут бронироваться для завершения своих разработок", — отметил эксперт.

Перед обращением оборонных предприятий в Кабмин в связи с мобилизацией рабочих, Згурец разговаривал с руководством Технологических сил Украины, объединяющих ведущие предприятия по изготовлению беспилотной и роботизированной техники.

"Бронирование работает, но когда люди, которые достигают 20-летнего возраста, идут на обновление данных или меняют военно-учетные специальности, которые сейчас меняются Генштабом, то фактически в этот период их могут мобилизовать, игнорируя ситуацию, являющуюся работниками оборонно-промышленных предприятий. То есть как окно возможностей для ТЦК, которыми эти структуры пользуются", — рассказал Згурец.

По его словам, обращения к власти направлены на то, чтобы убрать это окно возможностей и бронировать работников в соответствии с потребностями ВСУ.

Эксперт отметил временный промежуток в этой ситуации, заявив, что заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко пообещала внедрение электронного бронирования в приложении "Резерв+", однако это займет две недели.

Кого могут забронировать от мобилизации

Напомним, что известны критерии бронирования от мобилизации для критически важных предприятий. Их определяют Минстратегпром и Минцифры.

Также Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных. Таким образом, без ограничений можно бронировать работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и ІТ-сферы.

Добавим, что, кроме того, Кабмин хочет забронировать от военной службы всех полицейских и спасателей.

война в Украине
мобилизация
сотрудники
бронирование
закон
оборонная сфера
предприятия

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