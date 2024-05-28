Як визначаються критично важливі підприємства, працівники яких бронюються від мобілізації

Військовозобов'язані біля військкомату. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Під час війни в Україні важливо визначити стратегічно важливі галузі економіки. Уряд робить це шляхом підтримки ключових підприємств. Відтак, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром) та Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра) визначають критично важливі підприємства за певними критеріями.

Про це розповів адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша у матеріалі ZN,UA.

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Які критерії для визначення критично важливих підприємств від Мінстратегпрому

1. Державний контракт: підприємства, що виконують державний контракт або договір із державним замовником у сфері оборони.

2. Обсяг виробництва: підприємства, у яких обсяг виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення перевищує 50% загального обсягу.

3. Реєстр учасників: підприємства, включені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

4. Державні програми: підприємства, що беруть участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та сфері космічної діяльності.

5. Виробництво для ОПК: підприємства, що здійснюють промислове виробництво товарів, виконання робіт або надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Критерії визначення критично важливих підприємств від Мінцифри

1. Представники постачальників: уповноважені представники іноземних постачальників радіообладнання, технічних засобів електронних комунікацій та/або програмних продуктів.

2. Обслуговування мереж: підприємства, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт, будівництво електронних комунікаційних мереж у двох чи більше областях.

3. Центри обробки даних: підприємства, що забезпечують функціонування центрів обробки даних або інфраструктури обміну трафіком для потреб операторів електронних комунікацій у двох чи більше областях.

4. Виробництво електроніки: виробники радіообладнання або технічних засобів електронних комунікацій, які мають відповідні КВЕД (виробництво електронних компонентів, обладнання зв'язку, волоконно-оптичних кабелів тощо).

5. Електронні довірчі послуги: кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які сформували не менше тисячі кваліфікованих сертифікатів електронних підписів за попередній рік.

6. Цифрова економіка: підприємства, що здійснюють один або кілька видів діяльності, визначених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

7. Публічні реєстри: підприємства, що забезпечують функціонування публічних електронних реєстрів, баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних систем.

Яка процедура визнання підприємства критично важливим

1. Підприємство подає заяву до відповідного міністерства (Мінстратегпром або Мінцифра) із підтверджуючими документами.

2. Відповідне міністерство розглядає заяву та приймає рішення про визначення або відмову у визначенні підприємства критично важливим.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав правку щодо надання бронювання для військовозобов'язаних. Депутати запропонували список професій, які зможуть отримати відстрочку згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Також мешканець Запоріжжя працював машиністом теплотяга у залізничному цеху "Запоріжсталі" та був належним чином заброньований підприємством на період мобілізації. Попри це, його у травні минулого року наказом начальника Запорізького РТЦК мобілізували та зарахували до десантно-штурмових військ ЗСУ.