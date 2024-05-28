Как определяются критически важные предприятия, работники которых бронируются от мобилизации

Военнообязанные у военкомата. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Во время войны в Украине важно определить стратегически важные отрасли экономики. Правительство делает это посредством поддержки ключевых предприятий. Так, Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины (Минстратегпром) и Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) определяют критически важные предприятия по определенным критериям.

Об этом рассказал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша в материале ZN,UA.

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Какие критерии для определения критически важных предприятий от Минстратегпрома

1. Государственный контракт: предприятия, выполняющие государственный контракт или договор с государственным заказчиком в области обороны.

2. Объем производства: предприятия, имеющие объем производства товаров, выполнения работ или оказание услуг оборонного назначения превышает 50% общего объема.

3. Реестр участников: предприятия, включенные в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

4. Государственные программы: предприятия, участвующие в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в области и космической деятельности.

5. Производство для ОПК: предприятия, осуществляющие промышленное производство товаров, выполнения работ или услуг, которые используются предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Критерии определения критически важных предприятий от Минцифры

1. Представители поставщиков: уполномоченные представители иностранных поставщиков радиооборудования, технических средств электронных коммуникаций и программных продуктов.

2. Обслуживание сетей: предприятия, осуществляющие техническое обслуживание, ремонт, строительство электронных коммуникационных сетей в двух или более областях.

3. Центры обработки данных: предприятия, обеспечивающие функционирование центров обработки данных или инфраструктуры обмена трафиком для потребностей операторов электронных коммуникаций в двух или более областях.

4. Производство электроники: производители радиооборудования или технических средств электронных коммуникаций, имеющих соответствующие КВЭД (производство электронных компонентов, оборудования связи, волоконно-оптических кабелей и т.п.).

5. Электронные доверительные услуги: квалифицированные поставщики электронных доверительных услуг, которые сформировали не менее тысячи квалифицированных сертификатов электронных подписей за предыдущий год.

6. Цифровая экономика: предприятия, осуществляющие один или несколько видов деятельности, определенных Законом Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

7. Публичные реестры: предприятия, обеспечивающие функционирование публичных электронных реестров, базы данных, национальных электронных информационных ресурсов, информационных систем.

Какая процедура признания предприятия критически важным

1. Предприятие подает заявление в соответствующее министерство (Минстратегпром или Минцифра) с подтверждающими документами.

2. Соответствующее министерство рассматривает заявление и принимает решение об определении или отказе в определении предприятия критически важным.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал правку о предоставлении бронирования для военнообязанных. Депутаты предложили список профессий, которые смогут получить отсрочку по новому законопроекту о мобилизации.

Также житель Запорожья работал машинистом теплотяга в железнодорожном цехе "Запорожстали" и был забронирован надлежащим образом предприятием на период мобилизации. Несмотря на это, его в мае прошлого года приказом начальника Запорожского РТЦК мобилизовали и отнесли к десантно-штурмовым войскам ВСУ.