Поліцію та рятувальників мають бронювати від мобілізації

Працівники ДСНС, які розміновують територію Харківської області. Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"

Кабінет міністрів може забронювати від мобілізації усіх поліцейських та рятувальників. Рятувальники своєю роботою забезпечують функціонування держави та порятунок людей.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

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За словами Федора Веніславського, є такі професії, представників яких треба бронювати від мобілізації повністю.

Йдеться про працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України", — підкреслив Веніславський.

Чому рятувальників не чіпатимуть

Нардеп наголосив на важливості роботи цих структур, особливо ДСНС.

"Рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують — забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати", — запевнив представник моно коаліції.

Нагадаємо, інший нардеп, Володимир Крейденко, заявив, що компанії-перевізники повинні мати можливість бронювати 100% своїх працівників. Він заявив, що це є ключовим аспектом для забезпечення стабільності роботи транспортних компаній.

Додамо, ще один народний депутат України, Олексій Гончаренко, прокоментував можливість економічного бронювання від мобілізації. За його словами, якщо це просто відкуп грошима, то це катастрофа.