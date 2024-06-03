Крейденко заявив, що перевізники повіинні мати можливість бронювати 100% своїх працівників

Водій вантажівки. Фото: logist.today

Нардеп Володимир Крейденко заявив, що компанії-перевізники повинні мати можливість бронювати 100% своїх працівників. Він заявив, що це є ключовим аспектом для забезпечення стабільності роботи транспортних компаній.

Про це він розповів у своєму блозі в OBOZ.UA у понеділок, 3 червня.

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Бронювання працівників компаній-перевізників

Крейденко заявив, що перевізники, визнані критично важливими для функціонування держави, мають право на бронювання лише половини своїх військовозобов’язаних співробітників. Однак, за словами Крейденка, це недостатньо для підтримки економіки країни, особливо у сфері транспорту та логістики, які зіткнулися з небувалими труднощами. Нардеп наголошує на важливості збереження робочих місць і вважає, що повне бронювання є ключовим для забезпечення стабільності роботи транспортних компаній, збереження ланцюжків поставок та мінімізації економічних збитків.

Крейденко закликає до співпраці між депутатами, урядовцями та представниками бізнесу для пошуку компромісу між військовими та економічними потребами. Він вважає, що можливість бронювання всіх військовозобов’язаних працівників є важливою умовою для збереження економічного потенціалу України та її подальшого розвитку в умовах війни.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання від мобілізації. За його словами, якщо це просто відкуп грошима, то це катастрофа.

Раніше ми писали, що в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, певних змін зазнали правила й умови надання відстрочки від призову на військову службу.