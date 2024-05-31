Як відбувається бронювання працівників та хто затверджує списки

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: Армія.Inform

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, певних змін зазнали правила й умови надання відстрочки від призову на військову службу.

Хто погоджує списки на бронювання працівників, пояснило видання Новини Pro.

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Які компанії можуть бронювати працівників

Згідно зі змінами до законодавства, списки працівників на бронювання від мобілізації погоджує Міністерство оборони України, раніше цим займався Генштаб.

Аби підприємство мало право подати своїх працівників на бронювання, воно має відповідати певним критеріям:

важливість для економіки та безпеки держави: підприємство має стратегічне значення або є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

фінансові показники — сума сплачених податків повинна перевищувати еквівалент 1,5 млн євро протягом року, а сума надходжень в іноземній валюті — еквівалент 32 млн євро​;

соціальні показники — відсутність заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску та відповідний розмір середньої заробітної плати на підприємстві​.

Як відбувається бронювання

Для початку компанія має скласти список працівників, яких вона хоче забронювати — вони повинні відповідати певним вимогам, зокрема не бути непридатними до військової служби та не належати до дефіцитних військово-облікових спеціальностей.

Також підприємству треба подати документи, які підтверджують, що воно відповідає критеріям бронювання. Серед них: копії податкових декларацій, квитанції про сплату податків, інформація про сплачені ЄСВ тощо​.

Далі Міноборони розглядає документи й у випадку, якщо всі вимоги дотримані, надає дозвіл на бронювання працівників. В іншому випадку — видається обґрунтована відмова.

Хто підпадає під бронювання

На бронювання працівників можуть розраховувати:

органи державної влади;

місцевого самоврядування;

підприємства, які виконують мобілізаційні завдання;

ті, що забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань​.

Зазначимо, що забронювати можна лише тих працівників, які раніше проходили військову службу або не мають обмежень для військової служби.

Нагадаємо, українські 17-річні хлопці, що здобувають вищу освіту за кордоном, повинні повернутися в Україну для того, аби стати на військовий облік.

Також ми писали, скільки є часу у військовозобов'язаних чоловіків, щоб пройти ВЛК та принести висновок до ТЦК та СП.