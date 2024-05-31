Как происходит бронирование работников и кто утверждает списки

Бронирование от мобилизации — кто утверждает списки работников
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, состоялись некоторые изменения в правилах и условиях предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
Кто согласовывает списки на бронирование работников, объяснило издание Новини Pro.
Какие компании могут бронировать работников
Согласно изменениям в законодательство, списки работников на бронирование от мобилизации согласовываются с Министерством обороны Украины, ранее этим занимался Генштаб.
Чтобы предприятие имело право подать своих работников на бронирование, оно должно отвечать определенным критериям:
- важность для экономики и безопасности государства: предприятие имеет стратегическое значение или критически важно для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
- финансовые показатели — сумма уплаченных налогов должна превышать эквивалент 1,5 млн евро в течение года, а сумма поступлений в иностранной валюте — эквивалент 32 млн евро;
- социальные показатели — отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса и соответствующий размер средней заработной платы на предприятии.
Как происходит бронирование
Для начала компания должна составить список работников, которых она хочет забронировать — они должны отвечать определенным требованиям, в частности, не быть непригодными к военной службе и не относиться к дефицитным военно-учетным специальностям.
Также предприятию нужно предоставить документы, которые подтверждают, что оно отвечает критериям бронирования. Среди них: копии налоговых деклараций, квитанции об уплате налогов, информация об уплаченных ЕСВ и т.д.
Далее Минобороны рассматривает документы и в случае, если все требования соблюдены, разрешает бронирование работников. В противном случае — предоставляется обоснованный отказ.
Кто подпадает под бронирование
На бронирование работников могут рассчитывать:
- органы государственной власти;
- местного самоуправления;
- предприятия, выполняющие мобилизационные задания;
- обеспечивающие потребности ВСУ и других военных формирований.
Забронировать можно только тех работников, которые раньше проходили военную службу или не имеют ограничений для военной службы.
Напомним, украинские 17-летние юноши, которые получают высшее образование за границей, должны вернуться в Украину для того, чтобы стать на военный учет.
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