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Нардеп объяснил необходимость бронирования 100% перевозчиков

3 июня 2024 23:58
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Бригадир София
редактор
Крейденко заявил, что перевозчики должны иметь возможность бронировать 100% своих работников.
Водитель грузовика. Фото: logist.today
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Нардеп Владимир Крейденко заявил, что компании-перевозчики должны иметь возможность забронировать 100% своих работников. Он заявил, что это ключевой аспект для обеспечения стабильности работы транспортных компаний.

Об этом он рассказал в своем блоге в OBOZ.UA в понедельник, 3 июня.

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Крейденко заявил, что перевозчики, признанные критически важными для функционирования государства, имеют право на бронирование только половины своих военнообязанных сотрудников. Однако, по словам Крэйденко, это недостаточно для поддержки экономики страны, особенно в сфере транспорта и логистики, столкнувшихся с небывалыми трудностями. Нардеп отмечает важность сохранения рабочих мест и считает, что полное бронирование является ключевым для обеспечения стабильности работы транспортных компаний, сохранения цепочек поставок и минимизации экономического ущерба.

Крейденко призывает к сотрудничеству между депутатами, членами правительства и представителями бизнеса для поиска компромисса между военными и экономическими потребностями. Он считает, что возможность бронирования всех военнообязанных работников является важным условием сохранения экономического потенциала Украины и ее дальнейшего развития в условиях войны.

Напомним, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования от мобилизации. По его словам, если это просто откуп деньгами, это катастрофа.

Ранее мы писали, что в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, определенные изменения признали правила и условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

народные депутаты
мобилизация
экономика
грузовики
бронирование
нардепы

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