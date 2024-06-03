Крейденко заявил, что перевозчики должны иметь возможность бронировать 100% своих работников.

Водитель грузовика. Фото: logist.today

Нардеп Владимир Крейденко заявил, что компании-перевозчики должны иметь возможность забронировать 100% своих работников. Он заявил, что это ключевой аспект для обеспечения стабильности работы транспортных компаний.

Об этом он рассказал в своем блоге в OBOZ.UA в понедельник, 3 июня.

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Бронирование работников компаний-перевозчиков

Крейденко заявил, что перевозчики, признанные критически важными для функционирования государства, имеют право на бронирование только половины своих военнообязанных сотрудников. Однако, по словам Крэйденко, это недостаточно для поддержки экономики страны, особенно в сфере транспорта и логистики, столкнувшихся с небывалыми трудностями. Нардеп отмечает важность сохранения рабочих мест и считает, что полное бронирование является ключевым для обеспечения стабильности работы транспортных компаний, сохранения цепочек поставок и минимизации экономического ущерба.

Крейденко призывает к сотрудничеству между депутатами, членами правительства и представителями бизнеса для поиска компромисса между военными и экономическими потребностями. Он считает, что возможность бронирования всех военнообязанных работников является важным условием сохранения экономического потенциала Украины и ее дальнейшего развития в условиях войны.

Напомним, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования от мобилизации. По его словам, если это просто откуп деньгами, это катастрофа.

Ранее мы писали, что в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, определенные изменения признали правила и условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу.