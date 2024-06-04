Полиция и спасатели должны быть бронированы от мобилизации

Работники ГСЧС, разминирующие территорию Харьковской области. Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"

Кабинет министров может забронировать от мобилизации всех полицейских и спасателей. Спасатели своей работой обеспечивают функционирование государства и спасение людей.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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Кого хотят забронировать полностью

По словам Федора Вениславского, есть такие профессии, представителей которых нужно бронировать полностью от мобилизации.

Речь идет о работниках Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Подобно полицейским, спасатели должны быть забронированы на 100%. И это уже компетенции и ответственности Кабинета министров Украины", — подчеркнул Вениславский.

Почему спасателей не будут трогать

Нардеп отметил важность работы этих структур, особенно ГСЧС.

"Спасатели с точки зрения законодательного регулирования и с точки зрения выполняемых ими задач обеспечивают функционирование государства и спасение людей. Поэтому я не думаю, что будут какие-то попытки их мобилизовать", — заверил представитель монокоалиции.

Напомним, другой нардеп, Владимир Крейденко, заявил, что компании-перевозчики должны иметь возможность бронировать 100% своих работников. Он заявил, что это ключевой аспект для обеспечения стабильности работы транспортных компаний.

Еще один народный депутат Украины, Алексей Гончаренко, прокомментировал возможность экономического бронирования от мобилизации. По его словам, если это просто откуп деньгами, это катастрофа.