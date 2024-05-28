Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Кабмін змінив порядок бронювання — кого не мобілізують arrow

Кабмін змінив порядок бронювання — кого не мобілізують

28 травня 2024 08:36
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бронювання від мобілізації в Україні
Військові ЗСУ. Фото: brovary.net.
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Кабінет міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555, в якій повідомляється, що бронювати працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та ІТ-сфери можна без обмежень.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Читайте також:

Кого не мобілізують і як бронюватимуть працівників

Цією постановою Кабінет міністрів змінив порядок бронювання деяких працівників змінено перелік підприємств, які можуть забронювати своїх співробітників на період мобілізації, зокрема додано підприємства, які подають список на бронювання до Мінцифри. 

"Обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, не будуть застосовуватися до підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та до підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги і/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їхньої інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації. Також не будуть застосовуватися обмеження до підприємств, які визначені Мінінфраструктури та Мінстратегпромом", — розповів адвокат Олександр Камша.

Також  обмеження стосовно кількості заброньованих осіб не поширюватиметься на підприємства та організації, які є критично важливими, наприклад, ті що обслуговують системи життєзабезпечення.

Відповідно до наказу уряду від 23.02.2023 №27, є конкретний список підприємст, чия діяльність визначена як критична та важлива. Працівників таких підприємств можна бронювати без обмежень кількості.

До таких підприємств відносять:

  • підприємства, що перебувають у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ними із державним замовником у сфері оборони;
  • підприємства, обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення яких становить понад 50% від загального обсягу;
  • підприємства, що включені до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів;
  • підприємства, які беруть участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та сфері космічної діяльності;
  • підприємства, що здійснюють промислове виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу.

 Нагадаємо, раніше стало відомо, хто в першу чергу зможе отримати "бронь" від мобілізації. 

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, роботодавці повинні направляти своїх працівників у ТЦК для оновлення даних. 

Кабінет міністрів
закон
Україна
армія
мобілізація
бронювання
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби