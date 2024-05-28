Бронювання від мобілізації в Україні

Військові ЗСУ. Фото: brovary.net.

Кабінет міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555, в якій повідомляється, що бронювати працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та ІТ-сфери можна без обмежень.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Читайте також:

Кого не мобілізують і як бронюватимуть працівників

Цією постановою Кабінет міністрів змінив порядок бронювання деяких працівників змінено перелік підприємств, які можуть забронювати своїх співробітників на період мобілізації, зокрема додано підприємства, які подають список на бронювання до Мінцифри.

"Обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, не будуть застосовуватися до підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та до підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги і/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їхньої інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації. Також не будуть застосовуватися обмеження до підприємств, які визначені Мінінфраструктури та Мінстратегпромом", — розповів адвокат Олександр Камша.

Також обмеження стосовно кількості заброньованих осіб не поширюватиметься на підприємства та організації, які є критично важливими, наприклад, ті що обслуговують системи життєзабезпечення.

Відповідно до наказу уряду від 23.02.2023 №27, є конкретний список підприємст, чия діяльність визначена як критична та важлива. Працівників таких підприємств можна бронювати без обмежень кількості.

До таких підприємств відносять:

підприємства, що перебувають у процесі виконання державного контракту (договору), укладеного ними із державним замовником у сфері оборони;

підприємства, обсяг виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення яких становить понад 50% від загального обсягу;

підприємства, що включені до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів;

підприємства, які беруть участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та сфері космічної діяльності;

підприємства, що здійснюють промислове виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, які використовуються підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто в першу чергу зможе отримати "бронь" від мобілізації.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, роботодавці повинні направляти своїх працівників у ТЦК для оновлення даних.