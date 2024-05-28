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Кабмин изменил порядок бронирования — кого не мобилизуют

28 мая 2024 08:36
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бронирование от мобилизации в Украине
Военные ВСУ. Фото: brovary.net.
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Кабинет министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных. Речь идет о постановлении №555, где сообщается, что бронировать работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и ИТ-сферы можно без ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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Этим постановлением Кабинет министров изменил порядок бронирования некоторых работников изменен перечень предприятий, которые могут забронировать своих сотрудников на период мобилизации, в частности добавлены предприятия, подающие список на бронирование в Минцифру.

"Ограничения количества военнообязанных, подлежащих бронированию, не будут применяться к предприятиям, учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, и к предприятиям, предоставляющим электронные коммуникационные услуги и/или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и Их инфраструктуры, которые определены Минцифры критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере цифровизации", — рассказал адвокат Олександр Камша. 

Также ограничения по количеству забронированных лиц не будут распространяться на предприятия и организации, которые критически важны, например, обслуживающие системы жизнеобеспечения.

Согласно приказу правительства от 23.02.2023 №27, есть конкретный список предприятий, чья деятельность определена как критическая и важная. Работников таких предприятий можно бронировать без ограничений.

К таким предприятиям относятся:

  • предприятия, которые находятся в процессе исполнения государственного контракта (договора), заключенного ими с государственным заказчиком в сфере обороны;
  • компании, размер производства продуктов, выполнение работ, оказание услуг оборонного назначения которых составляет более 50% от общего размера;
  • предприятия, включенные в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;
  • предприятия, участвующие в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в области и космической деятельности;
  • предприятия, осуществляющие промышленное производство товаров, выполнения работ и услуг, которые используются предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее стало известно, кто в первую очередь сможет получить "бронь" от мобилизации.

Согласно новому закону о мобилизации , который вступил в силу 18 мая, работодатели должны направлять своих работников в ТЦК для обновления данных.

Кабинет министров
закон
Украина
армия
мобилизация
бронирование
война в Украине

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