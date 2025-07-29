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Головна Армія За добу РФ вбила 22 людини — Зеленський відреагував на обстріли

За добу РФ вбила 22 людини — Зеленський відреагував на обстріли

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Дата публікації: 29 липня 2025 11:52
Російські обстріли України — Зеленський зробив заяву на тлі атак
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. За його словами, за 24 години окупанти вбили 22 людини.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 29 липня.

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Російські обстріли України

Зеленський зазначив, що вчора прозвучали важливі слова лідера США Дональда Трампа про те, як Кремль витрачає час світу марно, говорячи про мир і вбиваючи людей.

Удар по Дніпропетровській області
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

"Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не Росії", — наголосив глава держави.

Наслідки обстрілу Миколаївської області
Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС

За його словами, за минулу добу окупанти вбили 22 людини в Україні, ще 85 — отримали поранення. Загарбники атакували 73 українські міста та села.

Атака Росії на Суми
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС

Обстріл Кам'янського

Зеленський розповів, що о другій годині ночі цієї доби армія РФ завдала ракетного удару по території міської лікарні міста Камʼянське. Окупанти вбили трьох людей, у тому числі 23-річна вагітна жінка Діана.

Обстріл Дніпропетровщини 29 липня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Удар по виправній колонії на Запоріжжі

Зеленський відреагував на російський обстріл виправної колонії у Запорізькій області. За його словами, це був свідомий, цілеспрямований та невипадковий удар.

Удар Росії по колонії на Запоріжжі 29 липня
Наслідки обстрілу виправної колонії на Запоріжжі. Фото: ДСНС

Глава держави зауважив, що окупанти не могли не знати, що бʼють саме по цивільних у колонії. Внаслідок атаки є багато загиблих, ще 43 — поранені.

Обстріл Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що обстріл стався після заяви США, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії. 

РФ заслуговує на тиск

"Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, — усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру", — заявив Зеленський.

Він подякував всім, хто в цьому допомагає. Глава держави зауважив, що Україна вітає зусилля Трампа, його налаштованість досягти миру.

"Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот
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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Кам'янського Андрій Білоусов розповів деталі про російський обстріл. За його словами, пошкоджені лікарні та інша інфраструктура. 

А у Міністерстві юстиції показали перші кадри після російського обстрілу виправної колонії в Запорізькій області.

Володимир Зеленський війна Дональд Трамп Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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