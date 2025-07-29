Российские обстрелы Украины — Зеленский сделал заявление на фоне атак

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. По его словам, за 24 часа оккупанты убили 22 человека.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 29 июля.

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Российские обстрелы Украины

Зеленский отметил, что вчера прозвучали важные слова лидера США Дональда Трампа о том, как Кремль тратит время мира впустую, говоря о мире и убивая людей.

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

"Мы все хотим настоящего мира, достойного и длительного: Украина и вся Европа, Соединенные Штаты, много порядочных лидеров и стран в мире, которые нас поддерживают. Всем нужны спокойствие в международных отношениях и предсказуемость жизни. Всем, но не России", — подчеркнул глава государства.

Последствия обстрела Николаевской области. Фото: ГСЧС

По его словам, за минувшие сутки оккупанты убили 22 человека в Украине, еще 85 — получили ранения. Захватчики атаковали 73 украинских города и села.

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС

Обстрел Каменского

Зеленский рассказал, что в два часа ночи в эти сутки армия РФ нанесла ракетный удар по территории городской больницы города Каменское. Оккупанты убили трех человек, в том числе 23-летняя беременная женщина Диана.

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Удар по исправительной колонии в Запорожье

Зеленский отреагировал на российский обстрел исправительной колонии в Запорожской области. По его словам, это был сознательный, целенаправленный и неслучайный удар.

Последствия обстрела исправительной колонии в Запорожье. Фото: ГСЧС

Глава государства отметил, что оккупанты не могли не знать, что бьют именно по гражданским в колонии. В результате атаки есть много погибших, еще 43 — ранены.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что обстрел произошел после заявления США, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии.

РФ заслуживает давления

"Каждое убийство россиянами наших людей, каждый российский удар, когда уже давно могло бы быть прекращение огня, если бы Россия не отказывалась, — все это свидетельствует, что Москва заслуживает очень жесткого, действительно болезненного, а значит, справедливого и действенного санкционного давления. Их надо принудить к прекращению убийств и миру", — заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто в этом помогает. Глава государства отметил, что Украина приветствует усилия Трампа, его настроенность достичь мира.

"Мы благодарим всех лидеров, которые помогают защищать Украину и давят на Россию. Мир возможен. Но тогда, когда Россия прекратит войну, которую сама же и начала, и прекратит издевательства над людьми", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, городской голова Каменского Андрей Белоусов рассказал детали о российском обстреле. По его словам, повреждены больницы и другая инфраструктура.

А в Министерстве юстиции показали первые кадры после российского обстрела исправительной колонии в Запорожской области.