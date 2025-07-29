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Головна Армія У Мін'юсті показали перші кадри після удару по виправній колонії

У Мін'юсті показали перші кадри після удару по виправній колонії

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 10:54
Обстріл колонії на Запоріжжі 29 липня — кількість загиблих зросла
Наслідки російського удару по виправній колонії в Запорізькій області. Фото: t.me/minjustofficial

У Запорізькій області зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського удару по Біленьківській виправній колонії. Наразі відомо, що окупанти вбили 17 засуджених.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України у Telegram.

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Удар РФ по виправній колонії на Запоріжжі

У Мінюсті зазначили, що близько 23:28 28 липня окупанти завдали авіаційного удару по території колонії. Ворог скинув чотири КАБи.

Удар РФ по виправній колонії на Запоріжжі 29 липня
Наслідки російського удару по виправній колонії в Запорізькій області. Фото: t.me/minjustofficial

Загарбники зруйнували їдальню, також суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця.

Внаслідок обстрілу загинули 17 засуджених, а ще 42 — отримали поранення.

Важкотравмованих доправили до медичних закладів. Ще приблизно 40 людей зазнали тілесних ушкоджень різної тяжкості, один працівник установи отримав легкі поранення — осколки зачепили обличчя.

Обстріл виправної колоні в Запорізькій області 29 липня
Наслідки російського удару по виправній колонії в Запорізькій області. Фото: t.me/minjustofficial

"До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджено, загрози втечі немає", — йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті наголосили, що російський удар показує грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Там додали, що обстріл обʼєктів пенітенціарних установ розцінюється як воєнний злочин.

Нагадаємо, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про російський обстріл виправної колонії. Зруйновані приміщення установи, а також пошкоджені приватні будинки.

А у ніч проти 29 липня окупанти запускали по Україні балістичні ракети та безпілотники.

війна Мін'юст Україна Запорізька область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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