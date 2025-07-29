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Главная Армия В Минюсте показали кадры после удара по исправительной колонии

В Минюсте показали кадры после удара по исправительной колонии

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:54
Обстрел колонии в Запорожье 29 июля — число погибших возросло
Последствия российского удара по исправительной колонии в Запорожской области. Фото: t.me/minjustofficial

В Запорожской области возросло количество погибших и раненых в результате российского удара по Беленьковской исправительной колонии. Известно, что оккупанты убили 17 осужденных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Telegram.

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Удар РФ по исправительной колонии в Запорожье

В Минюсте отметили, что около 23:28 28 июля оккупанты нанесли авиационный удар по территории колонии. Враг сбросил четыре КАБа.

Удар РФ по виправній колонії на Запоріжжі 29 липня
Последствия российского удара по исправительной колонии в Запорожской области. Фото: t.me/minjustofficial

Захватчики разрушили столовую, также существенных разрушений претерпели административный штаб и карантинный участок.

В результате обстрела погибли 17 осужденных, а еще 42 — получили ранения.

Тяжелотравмированных доставили в медицинские учреждения. Еще около 40 человек получили телесные повреждения различной тяжести, один работник учреждения получил легкие ранения — осколки задели лицо.

Обстріл виправної колоні в Запорізькій області 29 липня
Последствия российского удара по исправительной колонии в Запорожской области. Фото: t.me/minjustofficial

"К обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет", — говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что российский удар показывает грубое нарушение международного гуманитарного права. Там добавили, что обстрел объектов пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление.

Напомним, начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о российском обстреле исправительной колонии. Разрушены помещения учреждения, а также повреждены частные дома.

А в ночь на 29 июля оккупанты запускали по Украине баллистические ракеты и беспилотники.

война Минюст Украина Запорожская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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