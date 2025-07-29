Нічна атака окупантів 29 липня — скільки цілей збила ППО України

Росія запускала балістику та дрони — скільки цілей збила ППО
Російські окупанти у ніч проти 29 липня атакували Україну ракетами та дронами. Напад загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 29 липня
Армія Росії атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 37 ударними безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зафіксовано влучання пʼяти дронів та двох ракет у трьох локаціях. Крім того, сталося падіння уламків на двох локаціях.
Нагадаємо, у ніч проти 29 липня окупанти вдарили по виправній колонії у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених.
Крім того, загарбники атакували Дніпропетровщину з різного озброєння. РФ пошкодила медзаклади та цивільну інфраструктуру.
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