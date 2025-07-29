Нічна атака окупантів 29 липня — скільки цілей збила ППО України

Сили ППО. Фото: 126-та окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 29 липня атакували Україну ракетами та дронами. Напад загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

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Армія Росії атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 37 ударними безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами.

Кількість збитих російських дронів. Фото: t.me/kpszsu

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зафіксовано влучання пʼяти дронів та двох ракет у трьох локаціях. Крім того, сталося падіння уламків на двох локаціях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня окупанти вдарили по виправній колонії у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених.

Крім того, загарбники атакували Дніпропетровщину з різного озброєння. РФ пошкодила медзаклади та цивільну інфраструктуру.