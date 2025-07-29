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Головна Армія Атака РФ на Дніпропетровщину — є загиблі та "важкі" поранені

Атака РФ на Дніпропетровщину — є загиблі та "важкі" поранені

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 08:02
Обстріл Дніпропетровщини 29 липня — є загиблі та поранені
Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська у ніч проти 29 липня та пізно ввечері 28 липня атакували Дніпропетровську область з різного озброєння. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, а також пошкоджено медзаклади та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області

Лисак розповів, що у ніч проти 29 липня окупанти завдали ракетного удару по Кам'янському. Там частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Крім того, пошкоджений пологовий будинок та відділення міської лікарні. 

"Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки — "важкі". Одна з них — вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості", — сказав очільник ОВА. 

Атака на Дніпропетровщину 29 липня
Евакуація жителів після обстрілів. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар РФ по Дніпропетровщині 29 липня
Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпропетровську область 29 липня
Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині 29 липня
Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар по Дніпропетровській області 29 липня
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 
Обстріли Дніпропетровської області 29 липня
Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, армія РФ била по Нікопольщині артилерією та БпЛА. Ворог поцілив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Внаслідок атаки побиті машини та  пошкоджені вісім приватних будинків і чотири господарські споруди. Також пошкоджень зазнали розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач.

Водночас Сергій Лисак зазначив, що продовжувалися атаки й на Синельниківський район. Російські війська били по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Для атаки вони застосовували FPV-дрони і КАБ. 

Там загинула одна людина, а ще двоє постраждали. Також пошкоджені чотири приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі.

"За уточненою інформацією, ввечері ворог також вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 липня на Сумщині дрон РФ влучив у цивільний автобус. Внаслідок цього поранено людей. 

Вже вночі 28 липня росіяни вдарили по Києву. Там пошкоджена 25-поверхівка у Дарницькому районі. Постраждало восьмеро осіб. 

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Росія ракетний удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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