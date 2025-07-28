На Сумщині окупанти вдарили дроном по автобусу — відео

Автобус, в який влучив російський дрон. Фото: Сумська ОВА

У Сумській області російський дрон у неділю, 27 липня, прицільно вдарив по цивільному автобусу в Юнаківській громаді. На місце оперативно прибули правоохоронці, аби врятувати поранених.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у понеділок, 28 липня.

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Окупанти вдарили по пасажирському автобусу в Юнаківській громаді, на місце для порятунку людей прибула поліція.

"Оскільки ворог часто завдає повторних ударів по місцях, де працюють правоохоронці, діяти довелося швидко, адже зволікання могло вартувати життя", — розповіли правоохоронці.

Пошкоджений автобус. Фото: Сумська ОВА

Так, поліцейські здійснили кілька евакуаційних рейсів, під час яких вивезли дев’ятьох людей. Пасажирів, які отримали тяжкі поранення, доставили до медичних закладів, а решту людей — у безпечніші місця.

Діра в даху автобуса від влучання дрона. Фото: Сумська ОВА

Крім того, під час евакуації службовий автомобіль офіцера громади ледве уникнув влучання російського дрона — він вибухнув за декілька метрів.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Україну 331 повітряною ціллю. У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів та ракет.

А внаслідок російської атаки на Київ пошкоджений 25-поверховий будинок у Дарницькому районі.