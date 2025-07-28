На Сумщине оккупанты ударили дроном по автобусу - видео

Автобус, в который попал российский дрон. Фото: Сумская ОГА

В Сумской области российский дрон в воскресенье, 27 июля, прицельно ударил по гражданскому автобусу в Юнаковской громаде. На место оперативно прибыли правоохранители, чтобы спасти раненых.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 28 июля.

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Оккупанты ударили по пассажирскому автобусу в Юнаковской громаде, на место для спасения людей прибыла полиция.

"Поскольку враг часто наносит повторные удары по местам, где работают правоохранители, действовать пришлось быстро, ведь промедление могло стоить жизни", — рассказали правоохранители.

Поврежденный автобус, фото: Сумская ОГА

Так, полицейские совершили несколько эвакуационных рейсов, во время которых вывезли девять человек. Пассажиров, которые получили тяжелые ранения, доставили в медицинские учреждения, а остальных людей — в более безопасные места.

Дыра в крыше автобуса от попадания дрона. Фото: Сумская ОГА

Кроме того, во время эвакуации служебный автомобиль офицера громады едва избежал попадания российского дрона — он взорвался в нескольких метрах.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, ночью оккупанты атаковали Украину 331 воздушной целью. В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет.

А в результате российской атаки на Киев поврежден 25-этажный дом в Дарницком районе.