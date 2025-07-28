На Сумщине оккупанты ударили дроном по автобусу - видео

На Сумщине дрон РФ попал в гражданский автобус — кадры спасения
В Сумской области российский дрон в воскресенье, 27 июля, прицельно ударил по гражданскому автобусу в Юнаковской громаде. На место оперативно прибыли правоохранители, чтобы спасти раненых.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 28 июля.
Удар по автобусу на Сумщине 27 июля
Оккупанты ударили по пассажирскому автобусу в Юнаковской громаде, на место для спасения людей прибыла полиция.
"Поскольку враг часто наносит повторные удары по местам, где работают правоохранители, действовать пришлось быстро, ведь промедление могло стоить жизни", — рассказали правоохранители.
Так, полицейские совершили несколько эвакуационных рейсов, во время которых вывезли девять человек. Пассажиров, которые получили тяжелые ранения, доставили в медицинские учреждения, а остальных людей — в более безопасные места.
Кроме того, во время эвакуации служебный автомобиль офицера громады едва избежал попадания российского дрона — он взорвался в нескольких метрах.
Напомним, ночью оккупанты атаковали Украину 331 воздушной целью. В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов и ракет.
А в результате российской атаки на Киев поврежден 25-этажный дом в Дарницком районе.
Читайте Новини.LIVE!