Обстріли України 28 липня — РФ атакувала ракетами і дронами

Мобільна група ППО. Фото: кадр з відео

Російські війська у ніч проти 28 липня атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Загалом, окупанти випустили 331 повітряну ціль.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних розповіли, що цієї ночі ворог атакував 331 засобом повітряного нападу:

324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

чотирма крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області;

трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області.

Зазначається, що основний напрямок удару був спрямований на Старокостянтинів Хмельницької області.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона знищила 311 засобів повітряного нападу противника, серед них 309 ударних БпЛА та дві крилаті ракети Х-101.

Водночас зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків на кількох локаціях. Водночас аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Нагадаємо, 28 липня окупанти завдали удару по Києву. У Дарницькому районі столиці пошкоджена житлова 25-поверхівка.

Вже сьогодні вранці РФ випустила ракети по Старокостянтинові. В місті лунали вибухи.