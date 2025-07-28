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Головна Армія На Хмельниччині пролунали вибухи — РФ випустила ракети

На Хмельниччині пролунали вибухи — РФ випустила ракети

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Дата публікації: 28 липня 2025 08:11
Вибухи у Старокостянтинові 28 липня — РФ атакує ракетами
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Старокостянтинові Хмельницької області пролунали зранку, 28 липня. Російські війська випустили на регіон ракети "Кинджал".

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи у Старокостянтинові 28 липня

Близько 08:09 у Старокостянтинові прогриміли потужні вибухи.

Вибухи у Старокостянтинові 28 липня
Скриншот допису моніторингового каналу

За даними Повітряних сил, російські війська підняли в небо винищувач МіГ-31К та випустили по Україні ракети "Кинджал". Усі вони рухались у напрямку Хмельницької області.

Обстріл Старокостянтинова 28 липня
Скриншот допису Повітряних сил
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Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.

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Повітряна тривога в Україні 28 липня. Фото: alarminukraine 

Нагадаємо, вночі 28 липня росіяни завдали чергового удару по Україні, зокрема, по Києву. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі. 

Через це Польща піднімала в небо свої винищувачі. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

вибух обстріли Хмельницька область ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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