Вибухи у Старокостянтинові 28 липня — РФ атакує ракетами

На Хмельниччині пролунали вибухи — РФ випустила ракети
Вибухи у Старокостянтинові Хмельницької області пролунали зранку, 28 липня. Російські війська випустили на регіон ракети "Кинджал".
Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.
Вибухи у Старокостянтинові 28 липня
Близько 08:09 у Старокостянтинові прогриміли потужні вибухи.
За даними Повітряних сил, російські війська підняли в небо винищувач МіГ-31К та випустили по Україні ракети "Кинджал". Усі вони рухались у напрямку Хмельницької області.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.
Нагадаємо, вночі 28 липня росіяни завдали чергового удару по Україні, зокрема, по Києву. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі.
Через це Польща піднімала в небо свої винищувачі. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.
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