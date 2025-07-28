Вибухи у Старокостянтинові 28 липня — РФ атакує ракетами

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Старокостянтинові Хмельницької області пролунали зранку, 28 липня. Російські війська випустили на регіон ракети "Кинджал".

Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Старокостянтинові 28 липня

Близько 08:09 у Старокостянтинові прогриміли потужні вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

За даними Повітряних сил, російські війська підняли в небо винищувач МіГ-31К та випустили по Україні ракети "Кинджал". Усі вони рухались у напрямку Хмельницької області.

Скриншот допису Повітряних сил

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Повітряна тривога в Україні 28 липня. Фото: alarminukraine

Нагадаємо, вночі 28 липня росіяни завдали чергового удару по Україні, зокрема, по Києву. Окупанти пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі.

Через це Польща піднімала в небо свої винищувачі. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.