Удар по Україні 28 липня — Польща піднімала винищувачі

Польські винищувачі. Фото: Wikimedia Commons

Російські війська у ніч проти 28 липня завдали чергового удару по Україні. Через це Польща піднімала авіацію для патрулювання свого повітряного простору.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у Х.

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Польща піднімала авіацію 28 липня

"Увага, в ніч з 27 на 28 липня 2025 року далекобійні авіаційні сили Російської Федерації знову розпочали ракетні удари по території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору, Оперативний командувач ЗС РП запустив усі необхідні процедури", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були підняті польські та союзні літаки, що перебували на чергуванні, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

У Польщі наголосили, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони загрози.

Скриншот допису Оперативного командування ЗС Польщі

Нагадаємо, вночі 28 липня в Україні була масштабна повітряна тривога. Ворог запустив крилаті ракети та дрони.

Вибухи було чутно у Києві, Кропивницькому та Запоріжжі.