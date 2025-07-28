Удар по Украине 28 июля — Польша поднимала истребители

Польские истребители. Фото: Wikimedia Commons

Российские войска в ночь на 28 июля нанесли очередной удар по Украине. Из-за этого Польша поднимала авиацию для патрулирования своего воздушного пространства.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в Х.

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Польша поднимала авиацию 28 июля

"Внимание, в ночь с 27 на 28 июля 2025 года дальнобойные авиационные силы Российской Федерации снова начали ракетные удары по территории Украины. С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства, Оперативный командующий ВС РП запустил все необходимые процедуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были подняты польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния высокой готовности.

В Польше отметили, что такие действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.

Скриншот сообщения Оперативного командования ВС Польши

Напомним, ночью 28 июля в Украине была масштабная воздушная тревога. Враг запустил крылатые ракеты и дроны.

Взрывы были слышны в Киеве, Кропивницком и Запорожье.