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Главная Армия Польша поднимала истребители из-за атаки РФ на Украину

Польша поднимала истребители из-за атаки РФ на Украину

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 07:59
Удар по Украине 28 июля — Польша поднимала истребители
Польские истребители. Фото: Wikimedia Commons

Российские войска в ночь на 28 июля нанесли очередной удар по Украине. Из-за этого Польша поднимала авиацию для патрулирования своего воздушного пространства.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в Х.

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"Внимание, в ночь с 27 на 28 июля 2025 года дальнобойные авиационные силы Российской Федерации снова начали ракетные удары по территории Украины. С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства, Оперативный командующий ВС РП запустил все необходимые процедуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были подняты польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния высокой готовности.

В Польше отметили, что такие действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.

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Скриншот сообщения Оперативного командования ВС Польши

Напомним, ночью 28 июля в Украине была масштабная воздушная тревога. Враг запустил крылатые ракеты и дроны.

Взрывы были слышны в Киеве, Кропивницком и Запорожье.

Польша обстрелы истребитель война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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