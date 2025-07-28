Взрывы в Староконстантинове 28 июля — РФ атакует ракетами

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Староконстантинове Хмельницкой области прогремели утром, 28 июля. Российские войска выпустили на регион ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Староконстантинове 28 июля

Около 08:09 в Староконстантинове прогремели мощные взрывы.

Скриншот сообщения мониторингового канала

По данным Воздушных сил, российские войска подняли в небо истребитель МиГ-31К и выпустили по Украине ракеты "Кинжал". Все они двигались в направлении Хмельницкой области.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Воздушная тревога в Украине 28 июля. Фото: alarminukraine

Напомним, ночью 28 июля россияне нанесли очередной удар по Украине, в частности, по Киеву. Оккупанты повредили многоэтажку, есть пострадавшие.

Из-за этого Польша поднимала в небо свои истребители. А наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.