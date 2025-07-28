Взрывы в Староконстантинове 28 июля — РФ атакует ракетами

В Хмельницкой области прогремели взрывы — РФ выпустила ракеты
Взрывы в Староконстантинове Хмельницкой области прогремели утром, 28 июля. Российские войска выпустили на регион ракеты "Кинжал".
Об этом сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы.
Взрывы в Староконстантинове 28 июля
Около 08:09 в Староконстантинове прогремели мощные взрывы.
По данным Воздушных сил, российские войска подняли в небо истребитель МиГ-31К и выпустили по Украине ракеты "Кинжал". Все они двигались в направлении Хмельницкой области.
Сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Напомним, ночью 28 июля россияне нанесли очередной удар по Украине, в частности, по Киеву. Оккупанты повредили многоэтажку, есть пострадавшие.
Из-за этого Польша поднимала в небо свои истребители. А наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности.
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