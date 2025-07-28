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Главная Армия РФ выпустила почти 400 целей — сколько дронов сбила ПВО

РФ выпустила почти 400 целей — сколько дронов сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:12
Обстрелы Украины 28 июля — РФ атаковала ракетами и дронами
Мобильная группа ПВО. Фото: кадр из видео

Российские войска в ночь на 28 июля атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов. В общем, оккупанты выпустили 331 воздушную цель.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Обстрелы Украины 28 июля

В Воздушных рассказали, что этой ночью враг атаковал 331 средством воздушного нападения:

  • 324 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
  • четырьмя крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
  • тремя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области.

Отмечается, что основное направление удара было направлено на Староконстантинов Хмельницкой области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 28 липня
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушная оборона уничтожила 311 средств воздушного нападения противника, среди них 309 ударных БпЛА и две крылатые ракеты Х-101.

В то же время зафиксировано попадание двух ракет различных типов и 15 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение обломков на нескольких локациях. В то же время аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

Напомним, 28 июля оккупанты нанесли удар по Киеву. В Дарницком районе столицы повреждена жилая 25-этажка.

Уже сегодня утром РФ выпустила ракеты по Староконстантинову. В городе раздавались взрывы.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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