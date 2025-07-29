Обстрел Днепропетровщины 29 июля — есть погибшие и раненые

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 29 июля и поздно вечером 28 июля атаковали Днепропетровскую область из различного вооружения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, а также повреждены медучреждения и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов Днепропетровской области

Лысак рассказал, что в ночь на 29 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому. Там частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Кроме того, поврежден роддом и отделение городской больницы.

"Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины — "тяжелые". Одна из них — беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", — сказал глава ОВА.

Эвакуация жителей после обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Спасатели на месте обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, армия РФ била по Никопольщине артиллерией и БпЛА. Враг попал по Марганецкой, Покровской громадах и Никополю. В результате атаки разбиты машины и повреждены восемь частных домов и четыре хозяйственные постройки. Также повреждения получили развлекательное заведение, магазин, админздание, инфраструктура и линия электропередач.

В то же время Сергей Лысак отметил, что продолжались атаки и на Синельниковский район. Российские войска били по Межевской, Дубовиковской и Славянской громадам. Для атаки они применяли FPV-дроны и КАБ.

Там погиб один человек, а еще двое пострадали. Также повреждены четыре частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары.

"По уточненной информации, вечером враг также ударил КАБами по Великомихайловской громаде. Погибла 75-летняя женщина. Пострадал 68-летний мужчина. Изуродован частный дом", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля на Сумщине дрон РФ попал в гражданский автобус. В результате этого ранены люди.

Уже ночью 28 июля россияне ударили по Киеву. Там повреждена 25-этажка в Дарницком районе. Пострадали восемь человек.