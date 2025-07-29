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Головна Армія Окупанти вдарили по виправній колонії на Запоріжжі — 16 загиблих

Окупанти вдарили по виправній колонії на Запоріжжі — 16 загиблих

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Дата публікації: 29 липня 2025 08:05
Обстріл Запорізької області 29 липня — окупанти вдарили по виправній колонії
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 29 липня атакували Запорізьку область. Зокрема, загарбники влучили по виправній колонії. Наразі відомо про 16 загиблих.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запорізької області 29 липня

Федоров розповів, що вночі окупанти вісім разів обстріляли Запорізький район. За попередньою інформацією, ворог бив ФАБами. 

"Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень", — зазначив очільник Запорізької ОВА.

Наразі постраждалим надається уся необхідна допомога. 

Внаслідок російських ударів зруйновані приміщення установи, а також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 липня російський дрон на Сумщині вдарив по цивільному автобусу. У поліції повідомили про поранених.

А у ніч проти 28 липня окупанти атакували Україну 331 ціллю. Йдеться про ракети та безпілотники.

війна Запоріжжя Запорізька область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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