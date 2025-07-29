Обстріл Запорізької області 29 липня — окупанти вдарили по виправній колонії

Окупанти вдарили по виправній колонії на Запоріжжі — 16 загиблих
Російські окупанти у ніч проти 29 липня атакували Запорізьку область. Зокрема, загарбники влучили по виправній колонії. Наразі відомо про 16 загиблих.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запорізької області 29 липня
Федоров розповів, що вночі окупанти вісім разів обстріляли Запорізький район. За попередньою інформацією, ворог бив ФАБами.
"Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень", — зазначив очільник Запорізької ОВА.
Наразі постраждалим надається уся необхідна допомога.
Внаслідок російських ударів зруйновані приміщення установи, а також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч.
Нагадаємо, 27 липня російський дрон на Сумщині вдарив по цивільному автобусу. У поліції повідомили про поранених.
А у ніч проти 28 липня окупанти атакували Україну 331 ціллю. Йдеться про ракети та безпілотники.
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